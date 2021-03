Apple n’a pas dit son dernier mot avec le HomePod, avec des modèles équipés d’écrans et caméras en développement. Selon Bloomberg, Apple travaille dessus en ce moment, mais la sortie ne serait pas pour tout de suite.

Des HomePod avec écrans et caméras en préparation

Il est certain que la concurrence a donné des idées à Apple pour que le groupe s’intéresse à des HomePod avec des écrans et caméras. Il existe déjà des écrans connectés chez Amazon, Google et Facebook. Le premier propose l’Echo Show, le second a le Nest Hub Max et le troisième a Portal. Leurs ventes ne sont pas détaillées, mais il semblerait que ce type de produit intéresse de plus en plus le grand public.

Chez Google par exemple, le Nest Hub Max (en image ci-dessus) a un écran tactile de 10 pouces et embarque Google Assistant. Les utilisateurs peuvent voir les informations de la journée, la météo, les rendez-vous, regarder des vidéos sur des plateformes comme Netflix, jouer de la musique, passer des appels vidéo, contrôler des accessoires de domotique et plus encore. On peut comprendre pourquoi Apple souhaite se lancer sur ce marché au vu de ses propres services.

Mais nous avons encore un peu le temps avant de découvrir ces fameux HomePod avec des écrans et caméras. Apple se focalise pour l’instant sur le HomePod mini, après avoir annoncé l’abandon du HomePod original. Celui-ci coûtait 329 euros et n’a jamais réellement trouvé son public. Cela s’explique par les enceintes connectées d’Amazon et Google qui sont nettement moins chères. La qualité sonore sur ces modèles n’est pas aussi bonne que chez Apple, mais cela semble suffire au public.