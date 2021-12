Apple propose aujourd’hui au téléchargement la première bêta publique pour iOS 15.3 sur iPhone et iPadOS 15.3 sur iPad. La version équivalente pour les développeurs a vu le jour vendredi soir, à la surprise générale.

Première bêta publique pour iOS 15.3

Il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec cette première bêta (publique) d’iOS 15.3. Apple a changé la formulation concernant les fonctions de sécurité pour les enfants nouvellement lancées, a légèrement revu l’application Podcasts et a modifié un texte concernant le téléchargement automatique des magazines dans Apple News+ pour une lecture hors ligne. Espérons qu’il y aura davantage de changements avec les bêtas suivantes.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez récupérer la bêta publique d’iOS 15.3. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre l’aventure, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre identifiant Apple et laissez-vous guider. Il faudra télécharger un profil pour basculer votre iPhone ou iPad sur le canal des bêtas publiques. Il ne vous restera plus qu’à redémarrer votre appareil puis vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la nouvelle version.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 15.3 sera disponible pour tout le monde. Néanmoins, on peut facilement imaginer qu’elle arrivera au début de 2022.