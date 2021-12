Il achète une Apple Watch chez Carrefour et reçoit une pierre

Acheter une Apple Watch Series 6 en ligne et ne pas recevoir la montre mais une pierre à la place, en voilà une mauvaise expérience. C’est celle de Murilo Benício qui a récemment eu lieu.

Quand Carrefour livre une pierre au lieu d’une Apple Watch

Cet acteur brésilien a commandé une Apple Watch Series 6 sur le site de Carrefour et a finalement reçu une pierre dans le carton après un délai de 12 jours. Il a payé l’équivalent de 475 euros. Il s’agissait du modèle bleu avec le cadran de 44 mm.

Comme on peut s’en douter, l’acteur a tenté de contacter Carrefour pour faire le point sur la situation et avoir un rebroussement. Mais l’enseigne a assuré qu’elle ne pouvait pas l’aider sachant qu’il a attendu plus de sept jours pour faire une réclamation. Au vu de la situation, Murilo Benício a décidé de porter plainte contre le groupe.

La plainte indique notamment :

Le plaignant, acteur célèbre, connu nationalement, protagoniste de plusieurs feuilletons, n’aurait jamais pu imaginer, même dans le scénario le plus éblouissant, un problème aussi dramatique pour une scène — le moment d’ouvrir le paquet envoyé par le défendeur. Certainement pas le grand final qu’il aurait espéré.

L’acteur a demandé un remboursement et voulait que Carrefour lui verse aussi l’équivalent de 2 315 euros. Les deux partis ont finalement trouvé un accord, avec Carrefour qui a accepté de verser l’équivalent de 1 316 euros. À voir maintenant si Murilo Benício sera tenté d’acheter une nouvelle fois une Apple Watch.