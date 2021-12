La délocalisation de la supply chain de l’iPhone continue de suivre son cours. Le site Economic Daily News nous informe que la production de l’iPhone 13 en Inde va démarrer au début de l’année 2022. Une production de test de l’iPhone 13 (6,1 pouces) menée par Foxconn dans l’usine de Chennai aurait donné des résultats satisfaisants, au point que le fournisseur asiatique a donné son feu vert au démarrage de la production de masse.

20 à 30% de la production « indienne » d’iPhone serait destinée à l’export, le reste étant réservé au marché local. On rappellera ici que depuis son lancement au mois de septembre, l’iPhone 13 est devenu le modèle d’iPhone 13 le plus populaire en Inde, très loin devant les iPhone 13 Pro et Pro Max. Ceci étant dit, ce sont toujours les iPhone 11 et 12 qui se vendent le plus en Inde, deux modèles fabriqués par Foxconn. La seconde génération d’iPhone SE est fabriquée quant à elle par Wistron dans l’usine de Bengaluru. A (court) terme, 70% des iPhone vendus en Inde seront fabriqués localement.