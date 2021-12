Avec seulement quelques jours restant au compteur de cette année 2021, l’annonce de Square Enix ne surprendra pas grand monde. L’éditeur japonais vient de confirmer sur son compte Twitter que le lancement de Final Fantasy VI Pixel Remaster sur mobiles et PC est repoussé au mois de février 2022. Square Enix assure que ce retard de livraison permettra d’apporter au joueur « la meilleure expérience possible », ce qui fait tout de même un peu sourire dans la mesure où l’on parle ici du remaster « à minima » d’une vieille gloire du studio (même si FF VI peut largement être considéré encore aujourd’hui comme un pur chef d’oeuvre du JV).

An update on the Final Fantasy VI pixel remaster.

For more information, including details on the additional pre-purchase items, please read: https://t.co/V5ebtbbRcg pic.twitter.com/48dg9lZGGB

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) December 21, 2021