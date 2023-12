Basé sur la célèbre franchise de RPG, Dragon Quest Tact (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un tactical « light » destiné aux mobiles, et le moins que l’on puisse dire est que cette nouvelle formule n’a pas séduit les joueurs. Lancé au Japon il y a plus de deux ans et à l’international dans le courant de l’année 2021, Dragon Quest Tact reprenait le style graphique en cel shading de ses ainés, et laissait tomber les aspects RGP du titre original pour des mécaniques de combats tactiques extrêmement simples, et bien sûr une myriade de marottes free-to-play (plutôt « free-to-pay »), avec nombre d’achats in-apps, un pass mensuel, etc. Tous les achats in-apps liés au jeu sont désormais suspendus puisque Square Enix vient d’annoncer que les serveurs de Dragon Quest Tact seront fermés le 29 février prochain, ce qui signifie que le titre ne sera plus jouable lui aussi à partir de cette date.



Ce n’est pas la première fois que l’éditeur japonais arrête un free-to-play peu de temps après sa sortie, mais l’on ne peut pas vraiment dire que ces échecs répétés soient suivis d’effets. L’appel de l’argent reste fort, et Square Enix est visiblement prêt à sacrifier des dizaines d’heures de développement pour décrocher la timbale avec LE jeu qui rapportera gros et sur la durée. Pour l’instant, FF XIV online reste l’unique réussite vraiment probante de Square sur ce modèle, mais ce n’est pas un jeu mobile , et le titre a surtout séduit par ses qualités propres et non parce qu’il réussirait à transformer le joueur en distributeur de billets sur pattes.