Bob Iger réitère qu'Apple et Disney auraient pu fusionner si Steve Jobs était en vie

Apple et Disney sont deux sociétés, mais elles auraient pu former un ensemble si Steve Jobs était en vie. C’est du moins ce que pense Bob Iger, l’ex-patron du groupe de Mickey. Il avait déjà fait cette déclaration il y a quelques années dans son livre.

Une fusion entre Apple et Disney aurait pu éventuellement voir le jour

Selon Bob Iger, Steve Jobs était passionné par tout ce que Disney faisait. Le cofondateur d’Apple aimait notamment la combinaison entre la technologie et la créativité. « L’intersection — un côté arts libéraux, un côté technologie. C’est ce qui a fait chanter son cœur », a déclaré Bob Iger dans une interview avec CNBC.

Bob Iger pense que Disney aurait été une valeur ajoutée pour Apple et que les deux sociétés auraient pu trouver un accord pour ne faire qu’un groupe. « Je suis assez convaincu que nous aurions eu cette discussion (…) Je pense que nous y serions arrivés », a-t-il déclaré à propos d’une éventuelle fusion. Il en profite pour rappeler que Steve Jobs était devenu un actionnaire majeur de Disney après le rachat de Pixar en 2006.

Une relation compliquée au départ

Bien que Bob Iger et Steve Jobs aient eu à l’origine une relation quelque peu tendue, le lien entre les deux s’est renforcé lorsque Disney a acquis Pixar. Cela a catapulté le fondateur d’Apple au rang de plus grand actionnaire individuel de Disney. À ce poste, et en tant que membre du conseil d’administration de Disney, il a contribué à un certain nombre de décisions clés. Jobs considérait Iger comme un « véritable partenaire » et a sélectionné celui qui était aux commandes de Disney pour lui succéder au conseil d’administration d’Apple. Iger a quitté le conseil d’administration d’Apple en septembre 2019, invoquant des confits d’intérêt (notamment avec Disney+ et Apple TV+). En février 2020, il a également annoncé son départ de Disney.