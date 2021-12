La SEC (US Securities and Exchange Commission), ou plus communément le gendarme de la bourse américaine, vient d’autoriser les actionnaires d’Apple à mettre au vote des modifications du NDA (Non-Disclosure Agreements), soit le socle de la culture du secret chez Apple. La firme de Cupertino souhait exclure ce vote de sa prochaine réunion d’actionnaires, mais la SEC en a donc décidé autrement.

Dans le détail, un groupe d’actionnaire soumettra aux votes une liste de changements concernant le NDA. Si la proposition emporte la majorité des votes, les cas de harcèlement et de discrimination devront être exclus du NDA, ce qui signifie que les employés d’Apple pourront en faire publiquement mention sans risquer le licenciement.

Le camouflet de la SEC suit de quelques jours la décision de la militante et ex-ingénieure d’Apple Cher Scarlett qui a réactivé sa plainte contre Apple concernant des cas supposés de discrimination et de harcèlement au sein de l’entreprise.