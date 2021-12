Apple propose la livraison gratuite en 2 heures avant Noël

Apple annonce que la livraison de ses produits en deux heures est maintenant proposée gratuitement, juste à temps pour Noël. Cela peut être intéressant pour les retardataires qui n’ont pas encore acheté un cadeau, que ce soit pour un proche ou pour soi-même.

« Dernière chance d’acheter des cadeaux à temps pour les fêtes », indique un bandeau rouge sur le site d’Apple. « Achetez en ligne et choisissez la livraison gratuite en deux heures par service de course ou le retrait dans un Apple Store », poursuit le message. La gratuité est disponible jusqu’au 24 décembre pour toute commande passée avant midi.

Comme on peut s’en douter, la livraison en deux heures est seulement disponible dans quelques villes. Apple ne donne pas une liste, le fabricant se chargeant seulement d’évoquer une telle livraison pour « certaines grandes villes ». C’est au bonheur la chance donc, il faut simuler une commande et voir si l’option gratuite est proposée.

Voici ce qu’indiquent les notes d’Apple :

Livraison à 0 € en deux heures pour les achats de produits Apple éligibles réalisés entre le 22 et le 24 décembre 2021 dans certaines grandes villes. L’offre n’est pas valable pour les Mac personnalisés, les produits gravés et pour certains types de commandes, notamment les commandes réglées par le biais d’un financement ou par virement bancaire. Les délais de livraison varient en fonction de l’adresse de livraison sélectionnée, de la disponibilité des articles et de l’heure à laquelle vous passez commande. Vérifiez les horaires d’ouverture de votre Apple Store ou passez à la validation de votre commande pour connaître les dates de livraison. Une signature est exigée à la livraison. Pour satisfaire à cette exigence, la personne chargée de la livraison peut vous demander une confirmation verbale de bonne réception en maintenant une distance de sécurité.