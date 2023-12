Apple vient d’envoyer un e-mail aux clients pour les informer qu’ils peuvent profiter d’une livraison en deux heures pour les commandes passées sur l’Apple Store en ligne.

« Livraison en deux heures. La magie continue », indique Apple dans son e-mail. « Profitez de la livraison en deux heures sur les produits éligibles quand vous commandez en ligne avant 12 h le 24/12/23. Sélectionnez l’horaire de livraison au moment de finaliser votre achat », poursuit le message.

Il y a deux éléments à prendre en compte. La première est que c’est un service payant, Apple demande en effet 10€. De plus, la livraison sous deux heures concerne « certaines grandes villes ». Il n’est cependant pas précisé lesquelles. Apple ajoute :

Cette offre n’est pas disponible pour les Mac personnalisés, les produits gravés et certains types de commandes, notamment les commandes réglées par virement bancaire. Les délais de livraison varient selon l’adresse sélectionnée, la disponibilité des articles et l’heure à laquelle vous passez commande. Trouvez un magasin et consultez ses horaires ou validez votre commande pour avoir une estimation du délai de livraison. Une signature est demandée au moment de la livraison. Il peut vous être demandé, pour respecter une distance de sécurité, d’accuser verbalement réception de votre colis au lieu de signer un reçu.