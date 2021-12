Les Américains font plus confiance à Google et Amazon qu'à Apple pour leurs données

En qui faut-il avoir confiance pour la gestion des données : Apple ? Amazon ? Google ? Facebook ? Un sondage du Washington Post montre qu’Apple n’est pas la première société sur ce point, alors qu’elle dit miser sur la confidentialité des utilisateurs.

Apple n’est pas premier pour la confidentialité

18% des Américains sondés ont déclaré faire « beaucoup » confiance à Apple, tandis que Google et Amazon ont obtenu 14%. Mais dans la catégorie « une bonne quantité de confiance », Amazon a pris la tête avec 39%, Google avec 34 % et Apple à la traîne avec 26%. Si l’on combine les deux catégories positives, le score global d’Apple est de 44%, derrière les 48% de Google et les 53% d’Amazon.

Dans le sens inverse, à savoir les sociétés en qui les Américains ont le moins confiance, Facebook arrive à la première place. Le réseau social obtient un taux de 72% pour la catégorie « pas vraiment confiance/pas du tout confiance ». Autant dire que Facebook vit une très mauvaise année quand on sait que le groupe a été récemment élu pire entreprise de 2021. On retrouve ensuite TikTok avec 63% de personnes qui n’ont pas confiance puis Instagram avec 60%. Dans le cas d’Apple, la part est tout de même de 40%.

Le sondage a également concerné la publicité en ligne. Pour 82%, les publicités ciblées sont gênantes. 74% les trouvent invasives et 27% les trouvent utiles. Chez Apple, une option existe depuis iOS 14.5 qui permet de refuser le pistage par les applications. Cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de publicités, mais les applications ne peuvent plus utiliser vos données pour faire de la publicité ciblée.