Apple peaufine son premier casque VR. A l’heure du Méta (même Matrix 4 serait « méta » dans son scénario parait-il), la firme de Cupertino souhaite sans doute rentrer dans ce marché encore balbutiant par la grande porte, et si possible avec un produit et des services susceptibles de secouer l’industrie. La fin d’année étant souvent l’heure des bilans, notre confrère Apple Insider a réalisé un rendu 3D de l’Apple Glass (ou Apple VR), le tout accompagné d’un petit rappel des spécifications qui ont pu fuiter ça et là (nous avons un pas mal complété la liste des specs dans les lignes qui suivent).

Le casque VR d’Apple affichera un design sobre (voir rendus) et serait léger, mais pas aussi léger que les premières rumeurs le laissaient entendre. Au final, le poids du casque devrait se situer aux alentours des 300 grammes, ce qui est mieux que les casques autonomes concurrents (comme le Quest) sans être non plus une révolution sur ce plan. La lanière souple de soutien de la tête pourrait être fabriquée dans une matière « mesh » semi textile, comme celle qui entoure les arceaux des AirPods Max.

Le casque serait équipé d’une bonne dizaine de capteurs de toutes sortes : des caméras sur les pourtours du casque pour la reconnaissance 3D de la pièce (fonctions AR et/ou équivalent du Guardian de l’Oculus), un LiDAR pour affiner la reconnaissance 3D, et sans doute aussi une caméra interne pour la captation des mouvements du visage, le casque étant annoncé avec la compatibilité Face ID. La possibilité d’incarner des avatars-emojis fait aussi pencher la balance du côté d’un système de reconnaissance du visage et de ses mouvements. L‘eye tracking sera probablement du voyage mais les rumeurs se contredisent sur ce point.

A l’intérieur du casque, deux dalles 4K (8K pour le marketing) à technologie Micro-OLED. Ces écrans seraient fabriqués par Sony, sachant que le fabricant japonais les utiliserait aussi pour son PlayStation VR de seconde génération. L’affichage VR en micro-OLED garantit des couleurs vibrantes, un affichage très net (vraie 4K), des noirs profonds, et surtout l’absence totale du moindre effet de grille de pixels. Les lentilles de l’Apple VR seront de type Pancake, soit plus compactes que les lentilles de Fresnel que l’on trouve dans la plupart des casques VR. Plusieurs brevets d’Apple laissent aussi entendre qu’il sera possible de régler la dioptrie, ce qui ne serait gère étonnant dans la mesure où la startup chinoise Arpara y arrive déjà avec des moyens immensément plus limités que ceux d’Apple.

A contrario des première rumeurs qui annonçaient un casque VR dépendant de l’iPhone ou du Mac pour la puissance de calcul, l’Apple VR devrait finalement être totalement autonome, avec une puce de type Apple Silicon M1 pour l’affichage et un ou plusieurs coprocesseurs pour la gestion des différents capteurs. Un casque autonome avec 2 à 3 tflops de puissance graphique, ce serait du jamais vu (et ce sera peut-être plus si Apple booste le GPU intégré).

L’Apple VR serait doté de fonctions AR (Passthrough) et VR assez avancées, même si cette première mouture devrait mettre un peu plus l’accent sur la VR (pour la AR il faudra attendre les lunettes AR d’Apple qui devraient être dévoilées en 2023 ou 2024). Apple proposerait principalement des fonctions « média » (on pense à une intégration d’iTunes, Apple Music et Apple TV+) de communication (Messages, FaceTime) et des jeux (une section VR dans Apple Arcade ?). L’interface du casque se piloterait avec les mains, à la voix (via Siri VR ?) ou… l’Apple Watch, de simples micro mouvements du poignet permettant de naviguer dans les menus. Apple maitrise déjà la technologie nécessaire : les fonctions d’accessibilité incluses dans l’Apple Watch préfigurent sans doute ce type d’interactions.

Enfin, les analystes se perdent un peu en conjectures concernant le tarif de l’Apple VR. Le prix devrait cependant osciller entre 1000 et 3000 dollars, ce qui fait tout de même une sacré marge. Apple dévoilerait son casque VR lors du dernier trimestre 2022.