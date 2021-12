Une offre en cours permet d’avoir Apple Music gratuit pendant 5 mois, et ce grâce à Shazam. Il se trouve que Shazam appartient à Apple, le groupe a racheté l’application de reconnaissance musicale il y a quelques années pour 400 millions de dollars.

Comment avoir Apple Music gratuit pendant 5 mois

Comment faire pour avoir Apple Music gratuit pendant 5 mois ? Il suffit d’ouvrir l’application de Shazam et de toucher la bannière qui apparaît à l’écran. Vous n’avez plus qu’à confirmer. Si la bannière n’apparaît pas, rendez-vous à l’adresse shazam.com/applemusic. Cela va ouvrir l’application et forcer l’affichage de la promotion en cours.

Il y a en réalité deux formules. La première propose les 5 mois offerts pour le service de streaming musical. Cela concerne les personnes qui n’ont jamais bénéficié de l’essai gratuit d’Apple Music (qui est de 3 mois). Que se passe-t-il pour ceux qui ont déjà pris l’essai gratuit ? Ils ont tout de même le droit à 2 mois offerts. C’est toujours cela de pris.

Il semblerait que les personnes déjà abonnées ont aussi le droit à un cadeau. Apple Music serait également offert pendant 2 mois. Autant tester si vous avez un abonnement en cours, ce sera un cadeau à temps pour Noël.

Les 2 ou 5 mois offerts sur Apple Music grâce à Shazam sont disponibles jusqu’au 31 janvier 2022. Vous avez donc encore quelques semaines pour en profiter. À noter que ce n’est pas la première fois qu’une telle offre existe grâce à Shazam. La dernière en date remonte à février.