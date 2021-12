Plans serait utilisé par environ 40% des utilisateurs d’iPhone, un score plus qu’honorable mais qu’Apple entend bien améliorer. Dans un entretien accordé à CNN, David Dorn et Meg Frost, deux cadres de l’équipe de développement de Plans, tentent d’expliquer pourquoi il est préférable de choisir le service d’Apple plutôt que celui d’un concurrent (au hasard, Google Maps).

Les nouvelles cartes 3D Carplay affichent désormais les arbres en bord de route ainsi que les différentes sorties sur les axes multivoies (autoroutes)

Pour David Dorn l’équation est simple : Apple garantit un suivi et des améliorations constantes, le logiciel ne trace pas les utilisateurs (à contrario de vous savez qui) et Plans se fond parfaitement dans l’écosystème global d’iOS. Meg Frost en rajoute une grosse louche et revient plus précisément sur les améliorations récentes de Plans, les cartes nettement plus détaillées (affichage des arbres) et riches en POI que l’on peut désormais consulter à Londres, New York ou bien encore dans la baie de San Francisco.

La carte stylisée de Plans gagne énormément en détails… mais seulement dans certaines villes pour le moment

Le cadre d’Apple reconnait toutefois certaines lenteurs dans la mise à jour des POI (ce qui est peu de le dire), mais explique que cela est du aux vérifications effectuées par une équipe entièrement dédiée à cette tâche. Et vous cher lecteur, vous utilisez Plans ou l’un de ses concurrents ?