Le nouveau variant Omicron fait des ravages aux Etats-Unis (plus de 2000 morts hier aux US). La Covid-19 a déjà fait plus de victimes que la Guerre de Sécession au pays de l’Oncle Sam, sachant que la pire des guerres américaines (en nombre de victimes) a duré 4 ans. Les citoyens et les entreprises tentent de s’adapter au mieux à cette situation éprouvante, et Apple ne fait pas exception à la règle : après avoir fermé plusieurs Apple Store à Hawaii, au Maryland, à Ohio, au Texas et à Ottawa (Canada), le Californien vient de mettre en pause Huit autres de ses boutiques.

Les Apple Store de Dadeland (Miami), de The Gardens Mall (Palm Beach), de Lenox Square (Atlanta), de Cumberland Mall (Atlenta), d’Highland Village (Houston), de Summit Mall (Ohio), de Pheasant Lane (New Hampshire) et de Sainte-Catherine (Montreal/Canada) viennent de fermer leurs portes pour une durée indéterminée. Afin de pousser ses clients à acheter en ligne, Apple propose même « la livraison en deux heures gratuite pour toute commande d’articles en stock passée avant 12 h le 24/12/2021 ». L’offre est aussi valable en France, mais seulement dans certaines villes.

Bloomberg rapporte enfin qu’Apple aurait pour règle de fermer un Apple Store dès que 10% au moins des salariés de la boutique sont testés positifs au Covid-19.