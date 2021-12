Apple a décidé de fermer trois de ses Apple Store au vu du nombre de cas en hausse pour le Covid-19 en ce qui concerne les employés. Les boutiques concernées sont situées aux États-Unis et au Canada.

Fermeture d’Apple Store à cause du Covid-19

La première boutique est dans le centre commercial Brickell City Centre à Miami. La deuxième se situe à Annapolis dans l’État du Maryland. Et la troisième concerne le Canada, la boutique est dans le centre-ville d’Ottawa. Apple a précisé à Bloomberg que tous les employés passeront des tests pour le Covid-19 avant la réouverture des magasins et la société reste en contact avec les employés concernés. Les fermetures de magasins dues à une augmentation des cas internes de Covid-19 ne durent généralement que quelques jours.

« Nous surveillons régulièrement les conditions et nous ajusterons nos mesures sanitaires pour favoriser le bien-être des clients et des employés », a déclaré Apple dans un communiqué. « Nous restons engagés dans une approche globale pour nos équipes en combinant des tests réguliers avec des contrôles de santé quotidiens, le fait de porter le masque pour les employés et les clients, le nettoyage en profondeur et les congés maladie payés ».

Plus tôt dans la semaine, Apple a remis en place la règle qui impose le port du masque dans la totalité de ses Apple Store américains. Elle avait disparu en novembre au vu de l’amélioration de la situation aux États-Unis. Mais la situation se remet à se dégrader et le nombre de cas positifs au Covid-19 est en hausse, en partie à cause du variant Omicron.