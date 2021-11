À partir d’aujourd’hui, les Apple Store aux États-Unis n’obligent plus les clients à porter un masque, qu’ils soient vaccinés ou non contre le Covid-19. C’est la deuxième fois que ce scénario se présente.

Le port du masque n’est pas obligatoire dans les Apple Store américains

Apple avait abandonné pour la première fois cette règle du port du masque en juin dernier (pour les personnes vaccinées), avant de la rétablir au mois de juillet. Voilà aujourd’hui qu’elle disparait une nouvelle fois, et pour tout le monde cette fois-ci. Cela s’explique par des données positives en ce qui concerne le Covid-19 dans le pays.

« Après un examen minutieux, l’équipe environnement, santé et sécurité, ainsi que la direction, ont déterminé qu’il est sûr de mettre à jour notre directive sur les masques pour les clients de votre magasin », indique un mémo transmis aux employés et relayés par Bloomberg. « Les tendances positives en matière de vaccinations, de tests et de dénombrement des cas dans votre région ont rendu ce changement possible », ajoute le mémo.

100 Apple Store américains sont concernés aujourd’hui. D’autres vont les rejoindre au fil des jours. Pour information, il y a 270 Apple Store aux États-Unis. Mais certains d’entre eux vont malgré tout garder la politique du port du masque parce que certains États obligent le port du masque en extérieur. Apple ne va pas s’amuser à contourner la loi dans ces régions.

Les clients dans les Apple Store américains peuvent donc ne pas porter un masque, mais la politique reste en place pour les employés. Eux doivent toujours le porter, qu’importe l’État dans lequel ils se trouvent. « La santé et la sécurité de nos équipes et de nos clients restent notre priorité absolue », a également indiqué Apple aux employés. « Nous continuerons à surveiller les orientations locales et les données du Covid-19 dans votre région tout au long de la période des fêtes, et nous ferons des ajustements si nécessaire ».

Pour ce qui est de chez nous, les Apple Store français requièrent toujours le port du masque.