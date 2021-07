Apple a pris la décision d’imposer une nouvelle fois le port du masque pour les clients dans ses Apple Store aux États-Unis. Le port du masque est redevenu une réalité pour les employés au début du mois. Bloomberg rapporte maintenant que les visiteurs sont aussi concernés, et ce dès aujourd’hui.

La plupart des Apple Store américains sont concernés par cette nouvelle politique du masque pour les clients. C’était de l’histoire ancienne depuis la mi-juin pour les personnes vaccinées. Mais la situation sanitaire a évolué dans le mauvais sens avec notamment le variant delta qui prend de l’ampleur, obligeant de nouvelles mesures. Aujourd’hui, aussi bien les vaccinés que les non-vaccinés doivent porter le masque dans les boutiques d’Apple aux États-Unis.

« Après avoir soigneusement examiné les dernières recommandations des CDC et analysé les données relatives à la santé et à la sécurité dans votre région, nous mettons à jour nos conseils sur les masques pour votre magasin », indique Apple dans un mémo aux Apple Store. « À partir du 29 juillet, les masques seront obligatoires en magasin pour les clients et les membres du personnel — même s’ils sont vaccinés ». La société ajoute qu’elle procède à ce changement « par excès de prudence ».

Apple profite de son mémo pour encourager ses employés en boutiques à se faire vacciner contre le Covid-19. Ce n’est pas obligatoire pour l’instant. Mais cette semaine, Tim Cook a fait savoir qu’Apple envisage la vaccination obligatoire pour ses employés.