Porter le masque revient une obligation pour les employés des Apple Store dans certaines régions. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg révèle qu’Apple a changé son plan.

« Apple incite à nouveau fortement les employés des magasins à porter des masques et l’exige à nouveau dans certaines régions. Apple avait abandonné l’obligation de porter un masque pour les employés des magasins en juin », indique Mark Gurman.

Apple is now strongly urging retail store employees to wear masks again and is once again requiring it in some regions. Apple had dropped mask requirement for store employees in June. https://t.co/AfixiW5PIy

— Mark Gurman (@markgurman) July 20, 2021