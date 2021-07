Changement de programme chez Apple qui a décidé d’imposer le retour au bureau à compter d’octobre et non plus de septembre. Selon Bloomberg, le fabricant a pris cette décision au vu de la résurgence des variantes du Covid-19 dans de nombreux pays.

Au départ, Tim Cook avait annoncé un retour au bureau à hauteur de trois jours par semaine pour les employés Apple, et ce dès le début de septembre. Mais la société examine les cas du Covid-19 qui repartent à la hausse dans quelques pays, dont aux États-Unis, pays où la moitié de la population est vaccinée. Mais les variants, dont le variant delta, n’aident pas.

En tout cas, le retour imposé au bureau dérange certains employés Apple qui n’ont pas hésité à rédiger une lettre. Ils demandent à ce que chacun puisse avoir le choix et que toute personne qui le souhaite devrait pouvoir continuer à être en télétravail. Mais Apple a déjà décliné et a maintenu le retour au bureau à hauteur de trois jours par semaine. Les employés Apple savent maintenant que le télétravail sera au moins une réalité jusqu’en octobre et non plus jusqu’à septembre.

Pour Tim Cook, le retour au bureau est important parce que le contact humain est, selon les dires du patron d’Apple, essentiel. Il estime que les employés font du meilleur travail à l’Apple Park, plutôt que seuls derrière leur ordinateur à domicile.