La vaccination n’est pas obligatoire pour les employés chez Apple, mais elle pourrait l’être. Tim Cook a révélé que son entreprise réfléchit à la meilleure solution possible au vu de ce qui se passe avec le Covid-19.

Tim Cook a déclaré à Josh Lipton, un journaliste de CNBC, qu’Apple se focalise sur le retour au bureau pour ses employés. Ce retour était à l’origine programmé pour le mois de septembre, mais ce sera finalement en octobre au vu de la situation avec le Covid-19 et la montée du nombre de cas. « Nous suivons les choses quotidiennement pour vraiment conclure si c’est la bonne réponse ou non », a fait savoir Tim Cook concernant la potentielle vaccination obligatoire pour les employés.

.@tim_cook spoke w/ me yesterday about this same issue at @Apple:

“…our main focus right now is on when to come back…we pushed it from early September to at least October…we are monitoring things daily to really conclude whether that is the right answer or not” https://t.co/zhBqwocynm

— Josh Lipton (@CNBCJosh) July 28, 2021