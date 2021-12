AirTag : des personnes sont suivies, la police de New York invite à faire attention

Les AirTags d’Apple permettent de connaitre la localisation d’un objet, mais certains l’utilisent pour suivre des personnes à leur insu. Ce scénario semble de plus en plus fréquent et la police de l’État de New York invite à faire attention.

Un mauvais usage pour l’AirTag d’Apple

La police évoque deux récents cas. Le premier concerne une femme qui dit avoir reçu une notification sur son iPhone indiquant qu’un AirTag était près d’elle quand elle se déplaçait. Elle s’est rendue à un commissariat pour raconter son histoire. Des policiers ont vérifié sa voiture et il se trouve qu’il y avait un AirTag caché derrière le pare-chocs.

Cette semaine, une autre femme a connu une histoire similaire. Son iPhone l’a également averti qu’un AirTag se trouvait régulièrement à proximité d’elle. Les policiers ont vérifié minutieusement sa voiture et n’ont pas été en mesure de localiser le traqueur d’Apple. Il s’est déconnecté peu de temps après, la police ne sait donc pas si le AirTag était sur la voiture ou s’il s’agissait d’autre chose.

Les policiers ne croient pas que les deux évènements soient liés et disent qu’il n’y a aucune raison de paniquer, mais ils veulent sensibiliser le public. Toute personne qui reçoit un alerte similaire sur son iPhone est invitée à appeler le 911, à savoir le numéro d’appel d’urgence aux États-Unis.

Il se trouve que la police locale est en contact avec Apple et demande des informations pour tenter de connaître l’identité de la personne qui cherche à suivre d’autres personnes. Si elle est trouvée, cette personne peut être accusée d’un délit.