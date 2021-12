Après Telegram sur Mac, c’est au tour de l’application iOS de la messagerie de prendre en charge les réactions. C’est pour l’instant disponible avec la version bêta.

Des réactions en test sur Telegram

Les réactions sur Telegram peuvent rappeler celles que l’on retrouve dans les conversations sur iMessage ou bien celles sur Facebook. Il y a 11 réactions au total avec à chaque fois un Emoji. Il peut s’agir d’un Emoji positif, comme un pouce vers le haut, un cœur, des flammes ou encore le cornet à confettis. À l’inverse, il y a l’Emoji qui vomit ou la crotte. Dans le même temps, on retrouve celui qui pleure et celui qui pleure de rire.

Si vous êtes dans une conversation de groupe, vous pouvez voir qui a réagi et quel Emoji a été choisi à chaque fois. Et pour ceux qui gèrent des groupes sur Telegram, il est possible de complètement désactiver les réactions ou bien uniquement autoriser certaines d’entre elles.

Un raccourci pour accéder aux réactions consiste à tapoter deux fois le message. Vous pouvez ainsi faire votre choix.

Telegram ne donne pas encore une date de disponibilité pour les réactions sur son application iOS. On peut aussi se douter qu’elles seront aussi disponibles sur l’application Android, mais ce n’est pas le cas pendant la phase de bêta. Du moins pour l’instant.