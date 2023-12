Telegram, une des apps de communication les plus utilisées, vient de recevoir une mise à jour majeure pour ses versions iOS et Android. Elle ajoute des fonctionnalités, et en améliore certaines déjà présentes sur les versions précédentes. On parle notamment des fonctions de transcription des messages audio et vidéo. Disponible depuis l’année dernière pour les utilisateurs premium, les développeurs ont décidé de rendre cet outil ouvert pour tous les utilisateurs. Cependant, elle sera quelque peu limitée dans sa version gratuite. On peut convertir deux messages audio vers le texte par semaine. Il suffit d’appuyer sur la petite icone de flèche, et l’application s’occupe de vous envoyer une version texte du message vocal.

C’est possible que vous n’ayez pas accès tout de suite à la feature. D’après les développeurs, elle arrive petit à petit sur tous les appareils. En plus de cette fonction, la mise à jour facilite la découverte de nouvelles chaînes en faisant des recommandations basées sur celles déjà rejointes. De plus, on peut désormais ajouter des commentaires ou réactions vidéo à des stories, ou préparer des messages vidéo. Le partage de stories est grandement facilité. Enfin, Telegram propose des options de personnalisation des profils, et des fonds pour les différentes discussions. Enfin, l’application peut détecter les langages de programmation, et les afficher correctement selon la syntaxe.