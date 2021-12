Apple planche toujours sur un iPhone doté d’un capteur biométrique sous l’écran, mais comme souvent, la firme de Cupertino souhaite rajouter sa petite touche à ce type de technologie. Un brevet d’Apple décrit ainsi un capteur non seulement capable de détecter l’empreinte de l’utilisateur mais aussi de déterminer si un autre appareil est situé à proximité ou bien encore de définir le niveau de vélocité ou d’accélération d’un appareil/objet situé en champ proche.

Le capteur pourrait aussi capturer une image 2D ou 3D d’un objet proche. L’image peut-être celle d’une empreinte, un visage voire une scène avec un certain angle de vision (FoV). Plus intéressant encore, le capteur aurait la capacité de recueillir et transmettre des données (documents, images, etc.). La technologie au coeur de ce capteur « utilise des fibres optiques ou des faisceaux de fibres optiques afin d’ acheminer le rayonnement électromagnétique entre un composant optoélectronique placé sous, partiellement sous ou à côté d’un écran, le long d’un bord de l’écran (par exemple, vers un espace entre l’écran et une lunette), à ​​une zone d’un composant ou d’une surface optiquement transmissible » nous résume le site Patently Apple.