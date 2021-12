L’Apple Car n’est pas encore sortie que déjà le régulateur et certaines associations (à l’instar de l’EFF) s’inquiètent de possibles dérives anti-trust. L’éventualité d’un accord entre Apple et un constructeur automobile pourrait même s’avérer plus « problématique » que l’option d’une Apple Car entièrement conçue par Apple de A à Z. Dans le collimateur du régulateur, le risque de voir se créer une forme de duopole, un duopole qui se mettrait d’autant plus vite en place que le constructeur auto-partenaire bénéficierait déjà de la confiance des consommateurs. Un accord passé récemment entre Google et Ford serait déjà un gros sujet d’inquiétude à cause de ces risques d’émergence rapide d’un géant du secteur auto écrasant tout sur son passage.

L’autre soucis en vue, c’est le puissant écosystème Apple, un écueil pointé du doigt par Trendacosta, directrice associée « politique et activisme » chez EFF (Electronic Frontier Fondation). Cette dernière estime qu’Apple pourrait finir par taxer le moindre service intégré à l’Apple Car ou les réparations du véhicule (chez un réparateur agréé of course). La volte face d’Apple sur le droit à la réparation de l’iPhone incite toutefois à une certaine prudence sur ces sujets…