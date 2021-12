Xiaomi présentera demain le Xiaomi 12, son nouveau smartphone haut de gamme et le groupe a décédé de le comparer avec l’iPhone 13. Nous avons le droit à deux images.

Une comparaison entre l’iPhone 13 et le Xiaomi 12

Lei Jun, le fondateur de Xiaomi, compare la taille de l’écran du Xiaomi 12 avec l’iPhone 13. Le téléphone d’Apple a une dalle de 6,1 pouces et une largeur de 71,5 mm. De son côté, le Xiaomi 12 a un écran de 6,28 pouces pour une largeur de 69,9 mm. Cela signifie que le constructeur chinois réussit à proposer un écran plus grand sur un smartphone un peu moins large. En clair, ce smartphone est plus étroit de 1,6 mm que l’iPhone 13.

La seconde image se concentre toujours sur la largeur. L’idée est de montrer ici qu’il est possible de prendre en main le Xiaomi 12 et avoir les doigts qui se touchent, ce qui n’est pas le cas avec l’iPhone 13. Il faut toutefois souligner que ce point précis dépend de la taille de la main de la personne qui tient le téléphone.

Xiaomi dévoilera demain tous les détails. Mais nous savons déjà que le smartphone aura un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité grimpant jusqu’à 1 600 nits. Sous le capot, le constructeur proposera la puce Snapdragon 8 Gen 1. Il s’agit du nouveau processeur de Qualcomm qui vient succéder au Snapdragon 888.