Malgré l’importance économique des boutiques pommées dans la « grosse pomme », Apple n’a pas hésité et vient de fermer temporairement la totalité de ses Apple Store de la ville de New-York. Les Apple Store de la 5ème Avenue, de Grand Central, de Soho, etc. ne reçoivent donc plus de public, mais il reste possible de retirer des appareils Apple du SAV ou que l’on aura commandé en ligne (pick-up). La flambée du variant Omicron et un nombre de décès toujours très élevé aux Etats-Unis sont bien sûr les principales causes de cette décision.

Now on @theterminal: Apple has closed its New York City retail stores to shoppers because of the Covid spike. That includes Fifth Ave, Grand Central, SoHo and all major flagships. Pick-up in store of online orders is still available. Previous closures: https://t.co/OKYDkXSrs8

— Mark Gurman (@markgurman) December 27, 2021