Entre le réveillon et le nouvel an les boursicoteurs ne font pas la grève des confiseurs. Apple pourrait s’offrir dés aujourd’hui un nouveau record boursier. L’action AAPL a enfin atteint 180,33 dollars à la clôture de la bourse hier, ce qui correspond à une capitalisation phénoménale de 2960 milliards de dollars ! Avant l’ouverture des marchés à New York, AAPL reste stable (autour de 180,5 dollars l’action), et il n’est donc pas interdit d’envisager que la barre des 3000 milliards de capitalisation puisse être franchie dans la journée.

Pour passer le cap de cette marque symbolique, AAPL devra toutefois atteindre une valeur de cours de 182,86 dollars, ce qui ne emble vraiment pas hors de portée dans le contexte d’euphorie actuelle qui entoure Apple (AAPL a touché les 181 dollars hier). Le Santa Claus boursier d’Apple est un peu en retard sur le calendrier, mais la hotte est bien chargée…