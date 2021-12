Et si la télécommande de l’Apple TV intégrait Touch ID ? C’est ce qu’Apple a imaginé si l’on se base sur un récent brevet obtenu par la marque. Il est également question d’une télécommande pour la domotique.

L’idée présentée dans le brevet est que la télécommande, qui pourrait être utilisée pour l’Apple TV ou la domotique, comporterait un ou deux capteurs d’empreintes Touch ID. Cela permettrait d’authentifier les achats sur l’Apple TV, de contrôler les accessoires HomeKit sécurisés et plus encore.

Le brevet indique :

Appareil électronique ayant au moins un paramètre opérationnel, tel qu’un paramètre d’alimentation, avec au moins un premier état et un second état. L’appareil électronique peut également comprendre un contrôleur d’accès qui peut recevoir des données d’état et des données d’autorisation d’une source externe telle qu’une télécommande. Le contrôleur d’accès peut activer un état du paramètre opérationnel à la réception de données d’autorisation appropriées reçues ou liées à la sortie d’au moins un capteur biométrique associé à la télécommande.