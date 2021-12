Les autorités sud-coréennes viennent de demander à Apple et à Google de retirer de leurs boutiques applicatives respectives (App Store et Play Store) les jeux permettant de gagner du vrai argent (play to earn). ces jeux seraient en infraction avec les lois locales. The Game Management Committee (GMC) vient sans doute de donner un coup d’arrêt aux jeux permettant de récupérer des pièces sous forme de NFT, les Non Fongible Token étant essentiellement considérés in fine comme des valeurs d’échange sur des marchés secondaires de type spéculatifs.

Les autorités dénoncent aussi le fait que ces jeux play to earn ne respectent pas les limites d’âge sur les jeux d’argent. On notera enfin que selon la loi sud coréenne, une app de jeu autorise un gain maximum de seulement 8,42 dollars par session. La Corée du Sud est l’un des pays dans le monde qui impose les critères les plus stricts concernant les apps mobiles.