Déverrouiller sa Tesla avec son iPhone est déjà possible, mais l’Apple Watch ne peut pas encore faire office de clé de voiture. Cela semble en train d’évoluer avec le constructeur qui semble préparer une application pour watchOS.

L’Apple Watch comme de clé de voiture pour les Tesla

Comme l’a récemment découvert le développeur suisse Romain Sickenberg, la dernière version de l’application iOS de Tesla comprend des mentions à WatchKit, un framework d’Apple qui permet notamment de créer des applications pour l’Apple Watch. Il est pour l’instant difficile de dire ce que prépare exactement le constructeur parce que le bout de code présent ne donne aucune information détaillée.

À ce jour, il est possible d’utiliser son iPhone pour déverrouiller sa Tesla. On pourrait imaginer le même scénario avec la montre. Après tout, tous ceux qui ont un modèle l’ont au poignet en permanence. On pourrait techniquement laisser son iPhone chez soi (ou ailleurs) et se déplacer avec sa voiture, juste avec la montre. De plus, l’Apple Watch peut être indépendante et pourrait ainsi devenir une clé de voiture à elle toute seule.

Tesla n’a rien communiqué publiquement concernant ce support. Il faudra probablement attendre le début de 2022 pour voir comment l’application évolue.