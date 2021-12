For All Mankind est la meilleure série de l’année 2021 pour le magazine Rolling Stone. Le programme d’Apple est à la première place de son classement. La série était aussi première du classement du journal USA Today.

Voici ce qu’écrit Rolling Stone pour For All Mankind et le fait qu’il s’agit, selon lui, de la meilleure série de 2021 :

L’ère du streaming est tellement riche en films créés avec un acteur en tête et en séries adaptant des propriétés intellectuelles populaires qu’il est facile pour une série originale avec une prémisse intéressante et exécutée à un haut niveau de se perdre dans la masse. Que cela ne soit pas le cas avec For All Mankind. La deuxième saison de l’épopée de science-fiction d’Apple — qui se déroule dans une histoire alternative où les Russes ont envoyé le premier homme sur la Lune et où la guerre froide s’est transformée en une course à l’espace sans fin — a donné lieu à la meilleure série de l’année, la plus assurée et la plus intensément satisfaisante.

Alors que l’action se déroulait vers le début des années 80 et se concentrait sur les tensions entre des bases lunaires rivales, For All Mankind a fait ce que tant de séries modernes aspirent à faire mais atteignent rarement : il s’agit d’une collection d’histoires apparemment disparates qui ont gagné en suspense et en résonance émotionnelle au cours de la saison, jusqu’à ce que tout se rejoigne dans une conclusion magnifique et palpitante. Dans ce cas, une conclusion qui a vu trois missions simultanées décider du destin de deux mondes. Si la vue du ruban adhésif ne vous donne pas encore la chair de poule, c’est que vous avez devant vous une soirée spectaculaire.