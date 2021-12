Le journal américain USA Today estime que For All Mankind, disponible sur Apple TV+, est tout simplement la meilleure série de 2021. Une autre série est présente dans le classement, à savoir Ted Lasso à la septième place.

La saison 2 de For All Mankind est sortie sur Apple TV+ en février 2021. Cette série imagine un monde où la conquête spatiale n’aurait jamais pris fin. Elle présente un monde dicté par l’ambition où les astronautes et ingénieurs de la NASA et leurs familles se retrouvent au cœur d’événements extraordinaires dans un monde uchronique où l’URSS a réussi à conquérir la Lune avant les Américains. Une saison 3 a déjà été signée et une saison 4 est fortement suggérée.

Voici ce que dit USA Today sur la série :

L’histoire alternative de la course à l’espace d’Apple, qui présente ce qui aurait pu se passer si l’Union soviétique avait battu les États-Unis pour se rendre sur la Lune et si la compétition pour la dernière frontière n’avait jamais pris fin, était une série intelligente et attrayante lors de sa première saison. Dans la deuxième saison de cette année, cependant, elle s’est propulsée vers une place possible sur la liste des grands drames de la télévision de tous les temps. Cela est dû à un casting tentaculaire et talentueux mené par Joel Kinnaman, à une réalité alternative plausible, à une écriture superbe et à des scènes d’action captivantes. La série est à son meilleur dans le final de la deuxième saison, qui met en scène un affrontement américano-soviétique dans l’espace, avec les mêmes enjeux que la crise des missiles de Cuba. For All Mankind pose de grandes questions et ne recule pas devant les pires tendances de l’Amérique du XXe siècle, sans pour autant tomber dans le pédantisme et la condescendance. For All Mankind vole réellement.