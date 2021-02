Enfin ! L’uchronie spatiale For All Mankind entame aujourd’hui sa seconde saison. Le premier épisode « Every Little Thing » est disponible sur Apple TV+, un épisode qui pose surtout le cadre et la temporalité de l’action : « Près de dix ans plus tard, la technologie et l’exploration lunaire ont fait un bond en avant, mais une tempête solaire menace les astronautes de Jamestown ». La base lunaire accueille désormais une trentaine d’astronautes, et la guerre froide bat son plein sous l’ère du président américain Ronald Reagan. Le soin apporté à la reconstitution des années 80 force le respect, et ferait presque passer Stranger Things comme un truc amateur (ok, c’est un brin exagéré). Au casting, on retrouve Joel Kinnaman, Sonya Walger, Jodi Balfour ou bien encore Michael Dorman.



C’est peu dire qu’Apple mise beaucoup sur cette saga spatiale : trailers à gogo, podcast, application AR, For All Mankind bénéficie d’une campagne promo d’une rare intensité. Au vu de la qualité de la série, ce n’est pas forcément immérité.