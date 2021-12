Unc0ver 8.0 propose le jailbreak d'iOS 14.6-14.8 pour les iPhone XR/XS/11/SE

Pwn20wnd a proposé la version 8.0.0 puis 8.0.1 dans la foulée de l’outil Unc0ver pour le jailbreak d’iOS 14.6-14.8 pour les iPhone ayant une puce A12 ou A13.

Les appareils ayant une puce A12 ou A13 et pouvant profiter du jailbreak d’iOS 14.6-14.8 avec Unc0ver sont les iPhone XR, XS, XS Max, SE (2020), 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il y a également des iPad qui ont ces puces, mais Pwn20wnd fait savoir que les tablettes d’Apple ne sont pas prises en charge le « nouveau » jailbreak.

Il faut dire que nous sommes déjà passés à iOS 15, à tel point que la dernière version en date est iOS 15.2. Mais les amateurs de jailbreak le savent : il ne faut pas passer sur la dernière mise à jour logicielle, bien au contraire. Les failles utilisées pour le jailbreak ont été bouchées et ne sont par conséquent plus exploitables.

Concernant la version 8.0.1 d’Unc0ver, elle vient corriger un bug sur les iPhone XS, XS Max et XR sous iOS 14.6 où un message indiquait que les appareils n’étaient pas supportés. Ils le sont bien, d’où la mise à jour qui vient corriger le tir.

unc0ver v8.0.1 is NOW OUT with a fix for the "Unsupported" error on A12 iPhones running iOS 14.6. https://t.co/CRHrWkpeoL

— @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) December 30, 2021