La couronne de l’Apple Watch est un élément assez désuet de la toquante connectée d’Apple, comme un rappel de la montre mécanique. Si l’on en croit un brevet d’Apple déposé récemment au bureau des brevets américains (USPTO) ce petit composant physique pourrait bientôt être remplacé par un capteur optique capable de détecter les gestes de l’utilisateur à (courte) distance !

Le retrait de la couronne digitale permettrait de gagner de la place à l’intérieur du boitier, ce qui pourrait profiter à d’autres composants essentiels, comme la batterie par exemple (l’Apple Watch n’étant pas un modèle d’autonomie, on peut toujours rêver). Certes, il ne s’agit que d’un brevet, mais ce dernier semble tout de même assez probable au vu du goût prononcé d’Apple pour le design ultra sobre (« less is more »). La couronne de l’Apple Watch était presqu’une anomalie, et Apple entend bien y remédier…