Cela pourrait bien être l’une des fonctions phares d’un futur iPhone. Si l’on en croit en effet un brevet déposé récemment auprès de l’USPTO (bureau des brevets américains), Apple planche en effet sur un système de recharge par induction… via l’écran de l’iPhone. Le brevet ne rentre pas trop dans les détails techniques et se borne à rapeller que l’une des zones de l’écran devra être un peu plus fine et transparente afin de laisser passer la charge.

Cette fonction de charge par la façade avant permettrait notamment de charger son Apple Watch en posant la toquante directement sur l’écran de l’iPhone, ce qui serait tout de même plus pratique que la charge inversée par l’arrière de l’appareil (et puis poser l’écran face sur la table, ce n’est pas vraiment conseillé). Comme souvent lorsqu’il s’agit de brevet, on se gardera bien de toute prévision hasardeuse. L’iPhone du futur pourrait bien disposer de ce type de technologie de charge par l’avant… ou pas.