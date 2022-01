Après huit ans de procédures, le juge de district William Alsup vient enfin d’approuver la proposition d’arrangement financier d’Apple en clôture de l’épineux dossier des fouilles d’employés des Apple Store. Pour rappel, entre juillet 2009 et décembre 2015, Apple avait procédé à la fouille des sacs et des effets personnels de plus de 14000 salariés des Apple Store de l’état de Californie avec pour objectif de lutter contre le vol de produits en interne. Ces fouilles étaient même effectuées avant la pause déjeuner, c’est à dire lors de l’unique moment de la journée où les salariés quittaient leur poste de travail afin de se sustenter à l’extérieur de l’Apple Store.

Ces fouilles pouvaient parfois durer plusieurs dizaines de minutes (les Apple Store emploient de nombreuses personnes), un temps de fouille qu’Apple avait cru bon de décompter de la paye ! Une plainte en recours collectif avait été lancée par plusieurs employés afin de récupérer en salaire ce temps de présence forcé. Apple avait fini par négocier un arrangement d’un montant global de 29 millions de dollars, un arrangement qui vient donc d’être validé par la justice. Le juge Alsup note tout de même que l’arrangement proposé par Apple n’est sans doute pas exempt de « conflit d’intérêts » (les plaignants sont les propres salariés de Cupertino) et qu’en moyenne, les salariés toucheront environ 20% de ce qu’ils auraient pu recevoir au terme d’un procès.