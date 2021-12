Pwn20wnd propose aujourd’hui Unc0ver 8.0.2, une mise à jour de son outil de jailbreak. Il y a deux changements au programme de cette nouvelle version qui arrive très peu de temps après les versions 8.0.0 et 8.0.1.

Du mieux pour le jailbreak de l’iPhone XS avec Unc0ver 8.0.2

Unc0ver 8.0.2 améliore le jailbreak de l’iPhone XS avec les versions d’iOS comprises entre iOS 14.6 et iOS 14.8. Il pouvait exister un problème au niveau de la façon dont la faille de sécurité était exploitée. C’est maintenant de l’histoire ancienne.

Dans la foulée, la mise à jour améliore également le jailbreak pour les iPhone avec la puce A12 (iPhone XS, XS Max et XR) et A13 (iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et SE 2020). Certains avaient des problèmes une fois que le jailbreak avait été réalisé. Là encore, c’est (normalement) de l’histoire ancienne.

Pour rappel, Unc0ver 8.0 permet le jailbreak d’iOS 14.6 à iOS 14.8 sur les iPhone A12 et A13. Il n’y a pour l’instant pas de support pour l’iPad. Cela viendra peut-être avec le temps, Pwn20wnd ne dit rien de particulier sur le sujet.

unc0ver v8.0.2 is NOW OUT with exploit reliability fixes and improvements for A12-A13 iPhones running iOS 14.6-14.8. https://t.co/CRHrWkpeoL — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) December 31, 2021

Unc0ver 8.0.2 est disponible dès maintenant au téléchargement sur unc0ver.dev. L’installation se fait en passant par AltStore. Et si vous avez utilisé la version 8.0.0 ou 8.0.1, il est conseillé de passer par la version 8.0.2. Vous ne perdrez pas vos applications, réglages et tweaks, et vous aurez un jailbreak à jour.