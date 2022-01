Une année vient de se terminer, année de galère pour beaucoup, qui ne nous aura rien épargné en terme de contraintes de toutes sortes ; année de tristesse pour ceux qui souffrent ou ont perdu un être cher, mais aussi année de passions et de belles surprises pour tous les amateurs de high tech, de science, de super-héros, de jeux vidéos… ou de produits Apple, des passions qui auront parfois agi comme un « pansement » un peu dérisoire à nos angoisses. Dans ce monde qui bouge souvent trop vite et qui n’attend personne, il nous reste heureusement nos petites marottes technologiques et geeks, qui elles aussi évoluent, muent à une vitesse folle.

Demain, en 2022 déjà, se profilent de nombreuses nouveautés technologiques, des nouveautés dont Apple reste l’un des plus gros pourvoyeurs actuels : iPhone 14, iPad mini-Led, Apple Watch S8, Mac M2, et surtout, l’Apple VR, le premier casque VR d’Apple, qui sera sans aucun doute le début d’une grande aventure vers le (ou plutôt les) Métavers. Les fans de produits pommés devraient se régaler. Malgré la pandémie, le réchauffement climatique, la vie chère, nos désillusions démocratiques et les mauvaises prophéties de dystopies futuristes, nous continueront à vouloir rêver les yeux ouverts durant toute cette année 2022. Et pour paraphraser Free Guy, nous ne vous souhaitons pas une bonne année cher lecteur (et au delà…), nous vous souhaitons une super année.