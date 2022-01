Apple commence 2022 avec 911, une publicité qui concerne l’Apple Watch et l’appel aux secours. Nous avons le droit aux témoignages d’Amanda, Jason et Jim. Leur montre connectée a pu leur permettre d’appeler le 911 (numéro d’urgence aux États-Unis) parce qu’ils ne pouvaient pas utiliser l’iPhone.

Amanda a été dans un accident de voiture, Jason était loin de la côte et se voulait coincé sur sa planche à pagaie suite à un coup de vent et Jim s’est cassé la jambe à la ferme. La vidéo montre des paysages et il y a l’audio des appels aux urgences. Apple propose également des sous-titres. La publicité conclut que les trois personnes ont été secourues en quelques minutes. « Ce ne sont que trois des nombreuses histoires incroyables où les gens ont pu obtenir de l’aide en utilisant l’Apple Watch », indique Apple dans la description de la vidéo.

La publicité suggère que l’achat d’une Apple Watch pourrait vous sauver la vie dans les situations d’urgence où vous n’avez pas accès à votre iPhone, en vous permettant d’appeler les urgences depuis votre poignet. L’Apple Watch dispose d’une fonction Appel d’urgence qui vous permet d’entrer rapidement en contact avec les services d’urgence en maintenant enfoncé le bouton latéral de la montre et en faisant glisser votre doigt sur le curseur qui apparaît à l’écran.

En complément, une courte vidéo similaire a été partagée par Apple sur Twitter. L’Apple Watch appelle toute seule les secours suite à une chute d’une personne dans la forêt. Elle partage les coordonnées GPS.

Bob B. was knocked unconscious mountain biking in the forest. His Apple Watch detected the hard fall and automatically called 911 with his location. The future of health is on your wrist.

