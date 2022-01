Apple est la société la mieux coté en bourse dans le monde avec près de 3000 milliards de capitalisation et son chiffre d’affaires culmine désormais bien au delà des 300 milliards de dollars annuel. La base installée d‘iPhone dépasse le milliard d’appareils en activation, sans oublier des centaines de millions d’iPad et d’AirPods, des dizaines de millions d’Apple Watch et d’Apple TV et une petite centaine de millions de Mac. Apple est grand, Apple est fort, mais plus que de gros chiffres ronflants, on ne vous cache pas qu’ici à la rédaction d’iPhoneAddict, ce qui nous ferait vraiment plaisir en cette année 2022, c’est le retour d’un véritable « One More Thing », c’est à dire ce produit « surprise » que personne n’attend et qui casse les bouches. De l’excitation en somme.

Popularisé par le génial Steve Jobs, le One More Thing a rythmé quelques unes des plus belles annonces de produits estampillés du logo à la pomme, mais depuis quelques années, le coeur n’y est plus, et surtout, les leakers ont largement cassé les effets de surprise. C’est un peu dommage à vrai dire, et l’on se prend à fantasmer d’un produit Apple auquel personne ne pense, dont la firme de Cupertino parviendrait à préserver le secret. Ce ne sera pas l’Apple VR, puisque le projet de casque VR a fuité en long, large et travers dans tous les médias, mais on ne serait pas contre une vraie surprise, histoire de retrouver un frisson qui puisse dépasser en intensité et émotions la tambouille marketing habituelle.

Rêvons donc un peu : que pourrait bien être, en 2022, un produit Apple marquant et qui ne soit pas déjà annoncé par les rumeurs/leaks ? Voilà qui n’est pas si facile à imaginer, mais nous comptons que la sagacité de nos lecteurs pour nous soumettre quelques hypothèses (plausibles) en commentaires…