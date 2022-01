Apple a commercialisé des Mac équipés de processeurs M1 il y a un peu plus d’un an, et c’est peu dire que ce petit bout de de silicium a chamboulé l’industrie du processeur sous architecture ARM (et par contre coup les puces CISC comme celles d’Intel). Apple n’oublie pas l’équipe d’ingénieurs qui a durement travaillé à l’élaboration du M1 et a tenu récompenser tout ce petit monde… avec un t-shirt exclusif sur lequel on distingue un gros carré M1 noir. Une petite carte accompagne le t-shirt, sur laquelle est inscrite cette simple phrase : « De temps en temps, quelque chose se produit qui change tout. Félicitations et merci d’avoir contribué à rendre l’Apple ‌M1‌ possible! »

last day of the year special delivery! #m1 team, proud to have worked on PowerPC to Intel and now M1 transitions #apple pic.twitter.com/jwejRaOGGS — aboretto (@aboretto) December 31, 2021

Andy Boretto, l’un des ingénieurs senior qui a planché sur le M1, a diffusé sur son compte Twitter les photos de cette petite attention d’Apple. Certes, les ingénieurs auraient sans doute préféré une petite rallonge salariale (rien ne dit d’ailleurs qu’il n’en ont pas obtenu une), mais des remerciements de la direction d’Apple sont toujours bon à prendre… Rappelons que plusieurs Mac équipés de puces M2 devraient être disponibles cette année (à commencer par un MacBook Air si l’on en croit les rumeurs…) et que des puces Mx devraient se retrouver dans de nouvelles générations d’iMac, de Mac mini et enfin, de Mac Pro.