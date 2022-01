iOS 15 : Siri ne peut plus noter les chansons sur Apple Music

Siri devient un peu moins intéressant au niveau d’Apple Music, avec l’assistant qui n’est plus en mesure de noter les chansons depuis iOS 15. La solution est de le faire à la main.

Siri ne sait plus noter les musiques sur Apple Music

Auparavant, il était possible d’écouter une chanson sur Apple Music et de lancer Siri pour lui demander de la noter avec un certain nombre d’étoiles. Pour une raison surprenante, cette option a disparu avec iOS 15. Elle n’est pas revenue avec iOS 15.1 et iOS 15.2, qui se veut la dernière version en date. Et il semblerait que cela ne soit toujours pas là avec la bêta d’iOS 15.3.

« Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire cela », répond Siri quand on lui demande de noter une chanson. Apple n’a pas indiqué publiquement pourquoi cette fonctionnalité a disparu.

La possibilité de noter les chansons d’Apple Music avec Siri a été introduite avec iOS 8, quand le service de streaming a vu le jour. Les utilisateurs s’appuient généralement sur cette fonction pour attribuer une note aux chansons de leur bibliothèque lorsqu’ils écoutent en mains libres via CarPlay, font de l’exercice en portant des AirPods ou créent des listes de lecture intelligentes en fonction des notes. Ces dernières semaines, des utilisateurs se plaignent sur les forums d’Apple et sur Reddit du retrait de cette fonctionnalité.

Personne ne sait pour l’instant si Apple va remettre en place cette fonctionnalité. En attendant, ceux qui veulent noter les musiques doivent le faire à la main.