Apple nous ferait elle une Razr ? Toujours est-il qu’un brevet déposé au bureau américain des brevets (USPTO) dévoile l’impensable : des bordures lumineuses (Edge Illuminator) sur les appareils Apple ! La firme de Cupertino n’explique pas vraiment l’utilité du concept, mais le brevet indique clairement que le sujet a été un peu plus que seulement survolé : « Afin de loger des parties de bord incurvées dans le dispositif électronique, l’illuminateur de bordure peut disposer de diodes électroluminescentes montées sur un substrat en forme de maille élastomère ou un autre substrat flexible. Le substrat flexible peut se plier pour recevoir les parties de bord incurvées du dispositif et/ou des coins ayant des surfaces avec une courbure ».

La bordure lumineuse pourrait varier son intensité et les couleurs affichées bien sûr. On croit rêver…Apple passe aussi en revue la liste des produits concernés par ces bordures lumineuses, qui regroupe à peu près tout ce qu’a produit la firme californienne jusqu’ici (Mac, iPad) et ce qu’elle produira sans doute demain (SmartGlass).