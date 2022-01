La Body Scan de Withings passe à la vitesse supérieure. Withings profite du CES pour dévoiler la nouvelle mouture de sa balance connectée, et le moins que l’on puisse dire est que les évolutions sont nombreuses. Premier changement qui saute aux yeux, la présence d’une barre blindée de capteurs que l’utilisateur devra tirer lors de la pesée. Outre le cardio (ECG), cette barre renseigne aussi sur la « composition corporelle par segmentation », ce qui signifie qu’elle mesure la densité du corps et des éléments qui le composent (gras, os, eau) répartis sur les bras, les jambes et le tronc.

Plus fort encore, la Body Scan de Withings mesure aussi l’activité nerveuse (au niveau des pieds) et peut donc détecter dans une certaine mesure les premiers symptômes d’une neuropathie ou d’une maladie nerveuse chronique ! Bien évidemment, l’accessoire de santé doit être connectée à son app dédiée (compatible iOS), sachant que les données récupérées peuvent aussi être synchronisée avec l’app Santé d’Apple. La nouvelle Body Scan sera proposée à la vente durant le second semestre de l’année au prix de 300 euros.