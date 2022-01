Apple s’intéresse de plus en plus aux services avec abonnement. Nous avons déjà Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+, Apple Arcade, Apple News+, iCloud ou tout simplement Apple One qui les regroupe tous. Cela permet au fabricant d’avoir des revenus mensuels de la part des utilisateurs. Un nouveau service pourrait s’ajouter à la liste et cela concerne les livres audio.

Un service de livres audio se prépare chez Apple

Selon The Economist, Apple tâte le terrain et veut lancer en 2022 un service de livres audio. Il n’y a pas plus d’information pour l’instant, si ce n’est que le lancement interviendrait plus tard dans l’année. Il semblerait pour l’instant que le projet soit toujours en réflexion et que plusieurs éléments doivent encore être peaufinés.

Il existe déjà plusieurs services de livres audio, dont Audible d’Amazon. Apple pourrait donc rivaliser avec lui et les autres. Mais il est pour l’instant difficile de savoir si l’utilisation sera exactement la même, tout comme le prix. Ce point sera probablement l’un des plus importants. Apple pourrait donner un accès limité (ou illimité) pour quelques euros par mois.

Au vu du lancement qui aurait lieu plus tard en 2022, on peut imaginer que le service de livres audio d’Apple n’arrivera pas avant iOS 16 et macOS 13. Les deux systèmes d’exploitation devraient normalement être disponibles au second semestre de l’année. Une disponibilité sur watchOS 9 est également envisageable, sachant qu’il s’agit d’un format audio.