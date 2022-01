Plans se rapproche toujours un peu plus de Google Maps en terme de fonctionnalités. Apple vient ainsi de lâcher la version bêta des Maps Web Snapshots, soit des vues de plans que l’on peut afficher sur une page internet par exemple. Ces vues peuvent être accompagnées de descriptions, de photos, d’horaires (pour les banques ou les boutiques par exemple) et afficher différents types d’informations directement sur la carte (vue satellite, Metro, PoI, etc.). Le mode nuit ou « en voiture » peut aussi être pris en compte.

Les Maps Web Snapshots sont uniquement destinés aux développeurs. Seuls les détenteurs d’un accès développeur et d’un identifiant Maps ID pourront donc y accéder. La mise en place de ces vues se fait grâce au framework Snapshots Studio d’Apple. Les devs ont droit à 25 000 affichages Maps Web Snapshots gratuits par jour. Aucune date n’a été encore fixée concernant la version publique de cet affichage online des vues de Plans, mais il ne serait pas fou que cette évolution de l’app se répande sur la toile avant la fin de l’année.