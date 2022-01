Apple TV+ n’avait pas particulièrement brillé lors des Golden Globes 2021, mais la donne pourrait bien changer cette année. Les séries et films Apple TV+ sont ainsi nommées 12 fois pour la cérémonie des Golden Globes 2022 (contre 8 nominations l’an dernier), cérémonie qui se tiendra cette année sans aucun public, sans média… et sans même une diffusion en ligne (Covid oblige…).

Bouleversant dans le film de S.F Swan Song, Mahershala Ali est nommé aux Golden Globes 2022 dans la catégorie du Meilleur acteur dans un film dramatique

Ainsi, CODA récolte une nomination dans la catégorie du Meilleur film dramatique (mais face au Dune de Denis Villeneuve, la tâche semble vraiment impossible), Mahershala Ali (Swan Song) et Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) concourent dans la catégorie du meilleur acteur dans un film dramatique, la saison 2 de The Morning Show est nommée dans les catégories Meilleure série télévisée dramatique, Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique (Jen) et Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un film pour la télévision (Mark Duplass, Billy Crudup) et enfin, Ted Lasso fait un carton plein avec des nominations pour le Meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique (Jason Sudeikis), le Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un cinéma pour la télévision (Brett Goldstein), la Meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un film pour la télévision (Hannah Waddingham) et la Meilleure Meilleure série télévisée musicale ou comique.